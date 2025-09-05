WSJ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и Зеленским

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на заседании "коалиции желающих" сообщил, что американский лидер Дональд Трамп открыт к проведению трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Уиткофф также заявил, что Трамп "по-прежнему готов рассматривать все способы добиться мира на Украине".