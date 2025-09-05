KİV: Uitkoff Trampın Putin və Zelenski ilə görüşə hazır olduğunu bildirib

İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 02:42
    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff "istəklilər koalisiyası"nın iclasında bildirib ki, Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə üçtərəfli görüş keçirməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Uitkoff həmçinin bildirib ki, Tramp Ukraynada sülhə nail olmaq üçün bütün yolları nəzərdən keçirməyə hazırdır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    WSJ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и Зеленским

