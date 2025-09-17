Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    WSJ: Трудности Европы с выработкой ответа на вызов Трампа иллюстрируют ее проблемы

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 23:11
    Трудности Европейского союза с выработкой единого ответа на призыв президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении России свидетельствуют опроблемах, с которыми сталкивается блок в координации своей политики.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Издание отмечает, что европейские лидеры пока не могут выработать единый ответ после того, как Трамп "перевернул сценарий" в ответ на их давление. Ранее ЕС призывал США ужесточить санкции, но американский лидер предложил ей самой прекратить закупки российской нефти, ввести пошлины против стран, торгующих с РФ, и использовать замороженные российские активы.

    На этой неделе европейские лидеры отложили принятие предложенного пакета санкций против России, чтобы найти способы его ужесточить, пишет издание. Авторы статьи отмечают, что ранее европейцы неохотно рассматривали возможность использования замороженных активов, опасаясь нанести ущерб репутации блока как места для глобального капитала.

    WSJ: Avropanın Trampın çağırışına cavab formalaşdırmaqda çətinlikləri onun problemlərini nümayiş etdirir

