WSJ: Avropanın Trampın çağırışına cavab formalaşdırmaqda çətinlikləri onun problemlərini nümayiş etdirir

    Avropa İttifaqının ABŞ prezidenti Donald Trampın Rusiyaya qarşı daha sərt mövqe nümayiş etdirmək çağırışına vahid cavab formalaşdırmaqda çətinlik çəkməsi blokun öz siyasətlərini koordinasiya etməkdə üzləşdiyi çətinlikləri nümayiş etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Wall Street Journal" (WSJ) məlumat yayıb.

    Nəşrin yazdığına görə, Tramp onların təzyiqlərinə cavab olaraq ssenarini çevirdikdən sonra Avropa liderləri hələ də vahid cavab hazırlaya bilmirlər.

    Avropa Birliyi əvvəllər ABŞ-ı sanksiyaları sərtləşdirməyə çağırıb, lakin Tramp ona Rusiya neftinin alınmasını dayandırmağı, Moskva ilə ticarət edən ölkələrə tariflər tətbiq etməyi və bu ölkənin dondurulmuş aktivlərindən istifadə etməyi təklif edib.

    Bu həftə Avropa liderləri onu sərtləşdirməyin yollarını tapmaq üçün Rusiyaya qarşı təklif olunan sanksiyalar paketinin qəbulunu təxirə salıblar. Qəzet qeyd edib ki, avropalılar əvvəllər blokun qlobal kapital üçün təyinat yeri kimi reputasiyasına xələl gətirəcəyindən ehtiyat edərək dondurulmuş aktivlərdən istifadə barədə düşünməkdən çəkiniblər.

