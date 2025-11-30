WSJ: Трамп заявил Мадуро о возможных силовых мерах, если он не покинет пост

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро, что, если он не покинет свой пост добровольно, Вашингтон может прибегнуть к силовым мерам.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, на прошлой неделе Трамп сказал Мадуро, что "если он не уйдет по своей воле", США рассмотрят различные варианты действий в отношении Венесуэлы, включая применение силы. Издание утверждает, что лидеры двух стран также обсудили по телефону возможную амнистию для Мадуро и его ближайшего окружения.

Во время первого президентского срока Трампа, в марте 2020 года, США предъявили Мадуро, а также некоторым другим представителям властей страны обвинения в причастности к наркотерроризму и назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" венесуэльского президента. В начале августа 2025 года Вашингтон увеличил до $50 млн размер выплаты за сведения, которые позволили бы задержать Мадуро. По версии Минюста США, венесуэльский лидер "является одним из крупнейших в мире наркоторговцев" и "представляет угрозу национальной безопасности" Соединенных Штатов.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. Трамп ранее заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях. Американский лидер также призвал считать "воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг Венесуэлы полностью закрытым".