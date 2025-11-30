KİV: Tramp Maduronu vəzifəsindən getməyəcəyi təqdirdə güc tədbirləri ilə hədələyib
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuela lideri Nikolas Maduro ilə telefon danışığında bildirib ki, əgər o, vəzifəsindən könüllü getməsə, Vaşinqton güc tədbirlərinə əl ata bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən xəbər verib.
Mənbələrin sözlərinə görə, Tramp ötən həftə Maduroya bildirib ki, əgər vəzifədən könüllü getməsə, ABŞ Venesuelaya qarşı güc tətbiqi də daxil olmaqla müxtəlif variantları nəzərdən keçirəcək. Nəşr iddia edir ki, iki lider telefonla Maduro və onun yaxın ətrafı üçün mümkün əfv məsələsini də müzakirə ediblər.
Trampın ilk səlahiyyət müddəti ərzində, 2020-ci ilin martında, ABŞ Maduro və bir neçə digər hökumət məmurunu narkoterrorizmdə ittiham edib, Venesuela Prezidentinin həbsinə və ya məhkum edilməsinə səbəb olan məlumat üçün 15 milyon dollar mükafat vəd verib. 2025-ci il avqustun əvvəlində rəsmi Vaşinqton Maduronun tutulmasına səbəb olan məlumat üçün mükafatı 50 milyon dollara qədər artırıb.
ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyinin versiyasına görə, Venesuela lideri dünyanın ən böyük narkotik qaçaqmalçılarından biridir və ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhdid yaradır.
Amerika mediası dəfələrlə ABŞ-nin tezliklə Venesuela ərazisinə zərbələr endirə biləcəyi barədə məlumat yayıb.
Tramp daha əvvəl Vaşinqtonun quruda Venesueladan gələn narkotik ticarəti ilə mübarizəyə başlayacağını söyləyib, lakin mümkün hərbi əməliyyatlar barədə ətraflı məlumat verməyib. Amerika lideri, həmçinin Venesuela və onun ətrafındakı hava məkanının tamamilə qapalı olduğunu hesab etməyə çağırıb.