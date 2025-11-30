İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: Tramp Maduronu vəzifəsindən getməyəcəyi təqdirdə güc tədbirləri ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 05:42
    KİV: Tramp Maduronu vəzifəsindən getməyəcəyi təqdirdə güc tədbirləri ilə hədələyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuela lideri Nikolas Maduro ilə telefon danışığında bildirib ki, əgər o, vəzifəsindən könüllü getməsə, Vaşinqton güc tədbirlərinə əl ata bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Mənbələrin sözlərinə görə, Tramp ötən həftə Maduroya bildirib ki, əgər vəzifədən könüllü getməsə, ABŞ Venesuelaya qarşı güc tətbiqi də daxil olmaqla müxtəlif variantları nəzərdən keçirəcək. Nəşr iddia edir ki, iki lider telefonla Maduro və onun yaxın ətrafı üçün mümkün əfv məsələsini də müzakirə ediblər.

    Trampın ilk səlahiyyət müddəti ərzində, 2020-ci ilin martında, ABŞ Maduro və bir neçə digər hökumət məmurunu narkoterrorizmdə ittiham edib, Venesuela Prezidentinin həbsinə və ya məhkum edilməsinə səbəb olan məlumat üçün 15 milyon dollar mükafat vəd verib. 2025-ci il avqustun əvvəlində rəsmi Vaşinqton Maduronun tutulmasına səbəb olan məlumat üçün mükafatı 50 milyon dollara qədər artırıb.

    ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyinin versiyasına görə, Venesuela lideri dünyanın ən böyük narkotik qaçaqmalçılarından biridir və ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhdid yaradır.

    Amerika mediası dəfələrlə ABŞ-nin tezliklə Venesuela ərazisinə zərbələr endirə biləcəyi barədə məlumat yayıb.

    Tramp daha əvvəl Vaşinqtonun quruda Venesueladan gələn narkotik ticarəti ilə mübarizəyə başlayacağını söyləyib, lakin mümkün hərbi əməliyyatlar barədə ətraflı məlumat verməyib. Amerika lideri, həmçinin Venesuela və onun ətrafındakı hava məkanının tamamilə qapalı olduğunu hesab etməyə çağırıb.

    Nikolas Maduro Donald Tramp ABŞ
    WSJ: Трамп заявил Мадуро о возможных силовых мерах, если он не покинет пост

    Son xəbərlər

    06:39

    Meksikada bara hücum nəticəsində azı altı nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    06:21
    Foto

    Rusiya Ukraynanın Kiyev vilayətinə dronlarla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    05:42

    KİV: Tramp Maduronu vəzifəsindən getməyəcəyi təqdirdə güc tədbirləri ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    05:17

    CAR polisi Rusiya tərəfində döyüşmək istəyən şübhəliləri saxlayıb

    Digər ölkələr
    04:56

    Tramp: Amerikalılar "qara cümə" günü təxminən 12 milyard dollar xərcləyiblər

    Digər ölkələr
    04:21

    İsveçdə futbol matçı azarkeşlərin qazonu yandırması səbəbindən dörd saat davam edib

    Futbol
    03:39

    ABŞ-yə 5 000-dən çox əfqanın gəlişi ölkə hakimiyyətində narahatlıq doğurub

    Digər ölkələr
    03:06

    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    02:47

    İran XİN: Venesuelanın hava məkanının bağlanması ABŞ-nin özbaşınalığıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti