    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    WSJ: Трамп минимизировал роль Совета нацбезопасности во внешней политике

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 07:46
    WSJ: Трамп минимизировал роль Совета нацбезопасности во внешней политике

    Роль Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в принятии внешнеполитических решений оказалась сведена к минимуму при президенте США Дональде Трампе.

    Как передает Report, оОб этом пишет газета The Wall Street Journal.

    По сведениям издания, число сотрудников СНБ при Трампе сократилось с 400 человек до менее чем 150 человек. Хозяин Белого дома отправил 1 мая в отставку помощника по национальной безопасности Майка Уолтца и передал его функции госсекретарю Марко Рубио. В отличие от предыдущих президентов, которые доверяли СНБ разработку принципов внешней политики и координацию решений президента США с позициями руководства других стран, Трамп "полагается на небольшую группу советников", отмечает газета.

    "Быть может, предыдущие администрации и хотели обсуждать все со всеми, чтобы никого не обидеть, но нас не волнует, были ли задеты ваши чувства. Мы просто хотим выполнять свою работу", - сказала изданию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ряд чиновников считает, что такой подход вредит администрации Трампа и приводит к несогласованности действий, указывает The Wall Street Journal. В качестве примера газета приводит удары США по иранским ядерным объектам в июне. Трамп не уведомил о своих планах американских дипломатов. В итоге, когда ближневосточные страны начали обращаться в посольства США за информацией о дальнейших действиях Вашингтона, дипломаты не знали, что отвечать и могли лишь ссылаться на заявление Трампа.

    Еще одним проявлением отсутствия должной координации стало сделанное в мае заявление о намерении Трампа провести в сентябре саммит США - Африка, отмечает газета. Как выяснилось, объявивший о таких планах американского лидера Трой Фитрелл, работавший до 15 июля в Бюро Госдепартамента США по делам Африки, сделал это до того, как саммит был утвержден в графике Трампа.

    Дональд Трамп   Белый дом   Совет нацбезопасности  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    KİV: Tramp xarici siyasətdə Milli Təhlükəsizlik Şurasının rolunu minimuma endirib

    Последние новости

    09:13

    Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

    В регионе
    08:57

    В ДТП под Новосибирском пострадали семь человек

    В регионе
    08:35

    Трамп анонсировал указ, который изменит процедуру голосования на выборах

    Другие страны
    08:22

    Ученые назвали способ снизить риск диабета почти на треть

    Здоровье
    08:10

    В ДТП в Шамкире погиб человек, еще трое получили травмы

    Происшествия
    07:46

    WSJ: Трамп минимизировал роль Совета нацбезопасности во внешней политике

    Другие страны
    07:09

    Маск предрек Европе вымирание

    Другие страны
    06:37

    Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ

    Футбол
    06:35

    В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином

    Внешняя политика
    Лента новостей