WSJ: Трамп минимизировал роль Совета нацбезопасности во внешней политике

Роль Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в принятии внешнеполитических решений оказалась сведена к минимуму при президенте США Дональде Трампе.

Как передает Report, оОб этом пишет газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, число сотрудников СНБ при Трампе сократилось с 400 человек до менее чем 150 человек. Хозяин Белого дома отправил 1 мая в отставку помощника по национальной безопасности Майка Уолтца и передал его функции госсекретарю Марко Рубио. В отличие от предыдущих президентов, которые доверяли СНБ разработку принципов внешней политики и координацию решений президента США с позициями руководства других стран, Трамп "полагается на небольшую группу советников", отмечает газета.

"Быть может, предыдущие администрации и хотели обсуждать все со всеми, чтобы никого не обидеть, но нас не волнует, были ли задеты ваши чувства. Мы просто хотим выполнять свою работу", - сказала изданию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ряд чиновников считает, что такой подход вредит администрации Трампа и приводит к несогласованности действий, указывает The Wall Street Journal. В качестве примера газета приводит удары США по иранским ядерным объектам в июне. Трамп не уведомил о своих планах американских дипломатов. В итоге, когда ближневосточные страны начали обращаться в посольства США за информацией о дальнейших действиях Вашингтона, дипломаты не знали, что отвечать и могли лишь ссылаться на заявление Трампа.

Еще одним проявлением отсутствия должной координации стало сделанное в мае заявление о намерении Трампа провести в сентябре саммит США - Африка, отмечает газета. Как выяснилось, объявивший о таких планах американского лидера Трой Фитрелл, работавший до 15 июля в Бюро Госдепартамента США по делам Африки, сделал это до того, как саммит был утвержден в графике Трампа.