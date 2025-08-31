KİV: Tramp xarici siyasətdə Milli Təhlükəsizlik Şurasının rolunu minimuma endirib
- 31 avqust, 2025
- 08:34
ABŞ Prezidenti Donald Trampın dövründə Ağ Ev Milli Təhlükəsizlik Şurasının (MTŞ) xarici siyasət qərarlarının qəbulunda rolu minimuma endirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" yazır.
Nəşrin məlumatına görə, Trampın rəhbərliyi altında MTŞ əməkdaşlarının sayı 400 nəfərdən 150-yə endirilib. Mayın 1-də Ağ Evin sahibi milli təhlükəsizlik üzrə müşavir Mayk Uolsu vəzifəsindən azad edib və onun funksiyalarını dövlət katibi Marko Rubioya həvalə edib. Qəzet qeyd edir ki, xarici siyasət prinsiplərini işləyib hazırlamaqda və ABŞ Prezidentinin qərarlarını digər ölkələrin rəhbərliyinin mövqeləri ilə əlaqələndirməkdə MTŞ-yə etibar edən əvvəlki prezidentlərdən fərqli olaraq, Tramp "kiçik bir müşavirlər qrupuna arxalanır".
"Bir sıra məmurlar hesab edirlər ki, bu yanaşma Tramp administrasiyasına ziyan vurur və koordinasiyanın pozulmasına gətirib çıxarır", "The Wall Street Journal" qeyd edir. Nümunə olaraq qəzet ABŞ-nin iyun ayında İranın nüvə obyektlərinə endirdiyi zərbələri göstərir. Tramp planları barədə amerikalı diplomatları xəbərdar etməyib. Nəticədə, Yaxın Şərq ölkələri Vaşinqtonun gələcək hərəkətləri barədə məlumat almaq üçün ABŞ səfirlikləri ilə əlaqə saxlamağa başlayanda diplomatlar nə cavab verəcəklərini bilmirdilər və yalnız Trampın bəyanatına istinad edə bildilər.