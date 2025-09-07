WSJ: Торговое соглашение ЕС и США находится под угрозой срыва

Торговое перемирие, о котором США и Евросоюз договорились в июле, находится под угрозой срыва, поскольку среди европейских производителей оборудования растет недовольство из-за повышения пошлин на сталь.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По его данным, менее чем через два месяца после заключения сделки производители в Европе жалуются на новые бюрократические препоны, требуют внести изменения в соглашение и приостанавливают экспорт в США. Причиной издание называет решение администрации президента Дональда Трампа расширить 50%-ные пошлины на металлы, включив в них сотни дополнительных товаров, содержащих сталь и алюминий. В результате, как пишет WSJ, многие европейские производители столкнулись с пошлинами выше 15%, которые были согласованы Трампом и ЕС для большинства товаров.

"Хотя американские пошлины на сталь и алюминий изначально касались только самих металлов и в основном металлических деталей, таких как винты, теперь они распространяются на такие предметы, как двигатели, насосы, станки и строительное оборудование", – говорится в статье.

Президент немецкой ассоциации машиностроительной промышленности (VDMA) Бертрам Кавлат заявил в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что сектор столкнулся с "экзистенциальным кризисом". По его данным, около 30% импортируемого США оборудования из ЕС теперь облагается 50%-ными пошлинами на содержание металла в продукции.

Недовольство сделкой распространяется также в Европейском парламенте, одобрение которого необходимо для вступления в силу ключевых положений соглашения. По словам немецкого политика Бернда Ланге, возглавляющего торговый комитет парламента, законодатели могут потребовать внесения изменений в законопроект, которые отменят или снизят пошлины на ряд импортируемых из США товаров в соответствии с июльским соглашением.

"Зачем ЕС устанавливать нулевые пошлины на американские мотоциклы, зная, что теперь европейским производителям приходится платить не только 15%, но и пошлины на сталь и алюминий?", – заявил Ланге.