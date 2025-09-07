İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    WSJ: Aİ-ABŞ ticarət razılaşması iflasa uğrama riski altındadır

    • 07 sentyabr, 2025
    Avropalı avadanlıq istehsalçıları arasında yüksək polad tariflərinə görə qəzəb artdığından ABŞ və Avropa İttifaqı arasında iyul ayında razılaşdırılmış ticarət sazişi təhlükə altındadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) yazıb.

    Qeyd olunub ki, müqavilənin bağlanmasından iki ay keçməmiş Avropadakı istehsalçılar yeni bürokratik əngəllərdən şikayətlənir, müqaviləyə dəyişiklik edilməsini və ABŞ-a ixracın dayandırılmasını tələb ediblər. Nəşr buna səbəb kimi prezident Donald Trampın administrasiyasının metallara 50%-lik rüsumları genişləndirərək tərkibində polad və alüminium olan yüzlərlə əlavə məhsulun daxil edilməsi qərarını göstərib.

    Nəticədə, bir çox Avropa istehsalçısı, əksər mallar üçün Trump və AB tərəfindən razılaşdırılan 15% -dən daha yüksək tariflərlə üzləşib.

    "ABŞ-nin polad və alüminium tarifləri əvvəlcə yalnız metalların özlərini və əsasən vintlər kimi metal hissələri hədəfləsə də, indi mühərriklər, nasoslar, dəzgahlar və tikinti avadanlığı kimi əşyalara şamil edilir", - məqalədə deyilir.

    Almaniya Mühəndislik Sənayesi Assosiasiyasının (VDMA) prezidenti Bertram Kavlat, Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenə göndərdiyi məktubda sektorun "ekzistensial böhranla" üzləşdiyini bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, hazırda Aİ-dən ABŞ-yə idxal edilən avadanlıqların təxminən 30%-nin tərkibindəki metal olduğu üçün onlara 50% rüsum tətbiq edilib. Razılaşmanın əsas müddəalarının qüvvəyə minməsi üçün təsdiqi tələb olunan Avropa Parlamentində də razılaşmadan narazılıq yaranıb. 

    Parlamentin ticarət komitəsinə rəhbərlik edən alman siyasətçi Bernd Lanqeyə görə, qanunvericilər iyul razılaşmasına uyğun olaraq, ABŞ-dan idxal olunan bir sıra məhsullar üçün tarifləri ləğv edən və ya azaldacaq qanun layihəsinə dəyişiklik tələb edə bilərlər.

