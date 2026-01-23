WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 23 января, 2026
    • 07:38
    Вашингтон рассматривает возможность полностью вывести американские войска из Сирии после разгрома "Сирийских демократических сил" (СДС - ячейка террористической организации РКК).

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Отмечается, что в стране находится около тысячи американских военных, большинство из них находятся на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами СДС.

    По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в "жизнеспособности" американской миссии в Сирии после поражения СДС. Согласно источникам, если СДС будут полностью распущены, в Вашингтоне "не видят смысла в продолжении миссии".

