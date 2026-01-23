WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии
Другие страны
- 23 января, 2026
- 07:38
Вашингтон рассматривает возможность полностью вывести американские войска из Сирии после разгрома "Сирийских демократических сил" (СДС - ячейка террористической организации РКК).
Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что в стране находится около тысячи американских военных, большинство из них находятся на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами СДС.
По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в "жизнеспособности" американской миссии в Сирии после поражения СДС. Согласно источникам, если СДС будут полностью распущены, в Вашингтоне "не видят смысла в продолжении миссии".
Последние новости
08:24
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:11
Китай совершил прорыв в добыче лития из соленых озерДругие страны
07:38
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из СирииДругие страны
07:06
The Times: Соглашение по Гренландии предполагает запрет на проекты РФ и КНРДругие страны
06:49
В Пензе из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазеВ регионе
06:23
Трамп заявил, что "Совет мира" отзывает направленное Канаде приглашениеДругие страны
05:57
Орбан: "Совет мира" с участием Ближнего Востока и Южного Кавказа может быть эффективнееДругие страны
05:35
Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа в МосквеВ регионе
05:12