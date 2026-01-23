İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    KİV: ABŞ qoşunlarının Suriyadan tamamilə çıxarılmasını nəzərdən keçirir

    • 23 yanvar, 2026
    • 08:03
    KİV: ABŞ qoşunlarının Suriyadan tamamilə çıxarılmasını nəzərdən keçirir

    Vaşinqton "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin (SDQ – PKK terror təşkilatının Suriya qolu) məğlubiyyətindən sonra ABŞ qoşunlarını Suriyadan tamamilə çıxarmaq imkanını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hazırda Suriyada təxminən min nəfər amerikalı hərbçi var və onların əksəriyyəti ölkənin şimal-şərqində SDQ qüvvələri ilə birgə yerləşdirilib.

    Üç amerikalı rəsmiyə istinadən qeyd olunub ki, SDQ-nin məğlubiyyətindən sonra Pentaqon ABŞ missiyasının "yaşayış qabiliyyəti" barədə şübhələrə düşüb. Mənbələrin sözlərinə görə, əgər SDQ tamamilə buraxılarsa, Vaşinqton missiyanın davam etdirilməsində heç bir məna görmür.

