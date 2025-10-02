Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 03:38
    WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

    США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По их сведениям, американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку.

    США также рассматривают возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, однако решение об их поставке еще не принято.

    Ранее на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что не считает вопрос о возможных поставках крылатых ракет украинской стороне решенным. Он также заявил, что в Кремле уверены - даже если Tomahawk окажутся в Украине, это не изменит военной ситуации.

    российско-украинская война разведданные The Wall Street Journal
    KİV: ABŞ Rusiyaya zərbə endirmək üçün Ukraynanı kəşfiyyat məlumatları ilə təmin edəcək

    Последние новости

    05:19

    Reuters: Китай и Малайзия обсуждают проект переработки редкоземельных металлов

    Другие страны
    05:06

    Politico: ВВП США может терять по $15 млрд в неделю из-за шатдауна

    Другие страны
    04:44

    Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 72

    Другие страны
    04:07

    Глава МИД: Сеул и Вашингтон достигли предварительного соглашения по безопасности

    Другие страны
    03:38

    WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

    Другие страны
    03:22

    МВД: В протестах по всей Франции могут принять участие до 400 тыс. человек

    Другие страны
    02:53

    Казахстан и Пакистан провели консультации по вопросам безопасности

    Другие страны
    02:21

    В Агдаме два человека получили ожоги при пожаре в частном доме

    Происшествия
    01:57

    В МИД Турции осудили нападение на флотилию "Сумуд"

    В регионе
    Лента новостей