WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку.

США также рассматривают возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, однако решение об их поставке еще не принято.

Ранее на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что не считает вопрос о возможных поставках крылатых ракет украинской стороне решенным. Он также заявил, что в Кремле уверены - даже если Tomahawk окажутся в Украине, это не изменит военной ситуации.