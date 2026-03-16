WSJ: США объявят о коалиции по сопровождению судов через Ормузский пролив

Администрация президента США Дональда Трампа намерена на ближайшей неделе сообщить о создании международной коалиции для конвоирования торговых судов через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время ведутся дискуссии о том, будет ли сопровождение судов запущено до завершения военных действий на Ближнем Востоке или уже после их прекращения.

Конкретный перечень государств-участников коалиции пока не раскрывается, однако отмечается, что в ее состав войдут несколько стран.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в воскресенье, что Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников. Позднее в тот же день постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сказал в интервью телеканалу CNN, что Вашингтон "настоятельно требует" участия других стран в обеспечении безопасности судов, следующих через пролив.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.