WSJ: США могут перебросить еще 14 тыс. военных и корабли на Ближний Восток

Администрация США рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, президент США Дональд Трамп примет решение по поводу наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке в течение декабря. Не исключено, что Трамп ограничится переброской меньшего числа американских военных и боевой техники, чем ему предлагает Пентагон.

Ряд американских должностных лиц, однако, тревожится, что наращивание военного присутствия США в регионе, наоборот, спровоцирует Иран на решительные шаги или же приведет к переходу ситуации к вооруженному конфликту.