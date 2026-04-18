WSJ: США готовятся к расширению операции против иранских судов

США планируют захватывать связанные с Тегераном суда в международных водах за пределами Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"В ближайшие дни американские военные готовятся подняться на борт связанных с Ираном нефтяных танкеров и захватить торговые суда в международных водах, расширяя тем самым свою военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока", - говорится в материале.

Отмечается, что это решение Вашингтона усилить экономическое давление на Тегеран призвано заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки в отношении своей ядерной программы, которая является предметом переговоров между сторонами.

Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что ВС Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.