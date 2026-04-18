Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    WSJ: США готовятся к расширению операции против иранских судов

    Другие страны
    • 18 апреля, 2026
    • 21:10
    WSJ: США готовятся к расширению операции против иранских судов

    США планируют захватывать связанные с Тегераном суда в международных водах за пределами Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    "В ближайшие дни американские военные готовятся подняться на борт связанных с Ираном нефтяных танкеров и захватить торговые суда в международных водах, расширяя тем самым свою военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока", - говорится в материале.

    Отмечается, что это решение Вашингтона усилить экономическое давление на Тегеран призвано заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки в отношении своей ядерной программы, которая является предметом переговоров между сторонами.

    Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что ВС Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Переговоры между США и Ираном Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    ABŞ İranla əlaqəli gəmiləri ələ keçirməyi planlaşdırır

    Последние новости

    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Эльчин Амирбеков дал интервью журналу Euro

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    19:51

    Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в сфере разминирования

    Внешняя политика
    Лента новостей