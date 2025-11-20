WSJ: Рубио обсудит план Вашингтона по Украине с чиновниками ЕС

Госсекретарь США Марко Рубио намерен 21 ноября обсудить с европейскими чиновниками новый американский план по мирному завершению войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, Рубио, который также является помощником президента США по национальной безопасности, проведет беседу с высокопоставленными представителями европейских стран, ответственными за национальную безопасность.

Издание указывает, что несколько высокопоставленных европейских дипломатов выразили надежду на то, что им "предоставят возможность выразить обеспокоенность относительно каких-либо планов" по урегулированию украинского кризиса.