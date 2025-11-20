İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    WSJ: Rubio Vaşinqtonun Ukrayna planını Aİ rəsmiləri ilə müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 21:34
    WSJ: Rubio Vaşinqtonun Ukrayna planını Aİ rəsmiləri ilə müzakirə edəcək

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio noyabrın 21-də Avropa rəsmiləri ilə Ukraynada müharibənin sülh yolu ilə başa çatdırılmasına dair Amerikanın yeni planını müzakirə etməyi nəzərdə tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, həm də ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi olan Rubio Avropa ölkələrinin milli təhlükəsizlikdən məsul yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə görüş keçirəcək.

    Nəşr qeyd edib ki, bir neçə yüksək vəzifəli Avropa diplomatı Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı istənilən planlara dair narahatlıqlarını ifadə etmək imkanı veriləcəyinə ümid etdiklərini bildiriblər.

    ABŞ Marko Rubio Avropa İttifaqı
    WSJ: Рубио обсудит план Вашингтона по Украине с чиновниками ЕС

    Son xəbərlər

    21:46
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Kubokunda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:35
    Video

    Məcnun Məmmədov: "Əsas məqsəd fermerlərin daha gəlirli sahələrə yönləndirilməsidir"

    ASK
    21:34

    WSJ: Rubio Vaşinqtonun Ukrayna planını Aİ rəsmiləri ilə müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    21:22
    Foto

    İslamiada: Azərbaycanın sablya növü üzrə qılıncoynadanları qızıl medal qazanıblar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:19
    Foto

    Azərbaycan və İsrail hökumətləri arasında Birgə Komissiyanın növbəti Protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    20:50
    Foto

    Çelenc Kuboku: "Xilasedici" növbəti mərhələyə yüksəlib

    Komanda
    20:39

    Zelenski ABŞ-dən müharibənin həllinə dair plan layihəsini alıb

    Digər ölkələr
    20:34

    Britaniya "Lukoyl"un Bolqarıstandakı törəmə şirkətləri üçün lisenziyanın müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    20:30

    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti