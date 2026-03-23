WSJ: Иран выдвинул США ультиматум для завершения войны
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 20:53
Иран выдвинул США ультиматум из пяти пунктов для завершения войны.
Как передает Report, об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Согласно изданию, Корпус стражей исламской революции (КСИР) требует от Вашингтона контроль над Ормузским проливом и право сбора пошлин, гарантии ненападения в будущем, прекращение израильских ударов по "Хезболлах", вывод американских баз из Персидского залива, выплату финансовой компенсации Тегерану.
Ранее президент Дональд Трамп поставил Ирану условие: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны.
