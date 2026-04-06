    WSJ: Иран отклонил предложение США о перемирии в ответ на открытие Ормуза

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 02:06
    WSJ: Иран отклонил предложение США о перемирии в ответ на открытие Ормуза

    Иран отклонил предложение США о временном прекращении огня в ответ на открытие Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на посредников.

    По данным издания, посредники из Пакистана, Турции и Египта пытаются продвинуть переговоры, однако Тегеран называет требования Вашингтона неприемлемыми.

    "Иран считает, что США не в состоянии выдвигать какие-либо требования", - отмечает газета.

    Официальные лица из Тегерана также отказались провести прямую встречу с американскими коллегами в Исламабаде, пишет WSJ.

    Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультимативное требование открыть Ормузский пролив ко вторнику. В противном случае глава Белого дома пригрозил нанести удары по объектам энергетической инфрастуктуры Ирана.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Иранское руководство также приняло решение о перекрытии Ормузского пролива для судов, имеющих связь с США, Израилем и государствами, оказавшими поддержку в операции. В ходе конфликта несколько танкеров подверглись нападению при попытке пройти через пролив без санкции Тегерана.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив
    WSJ: İran Hörmüz boğazının açılması müqabilində ABŞ-nin müvəqqəti atəşkəs təklifini rədd edib

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
