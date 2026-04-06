WSJ: Иран отклонил предложение США о перемирии в ответ на открытие Ормуза

Иран отклонил предложение США о временном прекращении огня в ответ на открытие Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на посредников.

По данным издания, посредники из Пакистана, Турции и Египта пытаются продвинуть переговоры, однако Тегеран называет требования Вашингтона неприемлемыми.

"Иран считает, что США не в состоянии выдвигать какие-либо требования", - отмечает газета.

Официальные лица из Тегерана также отказались провести прямую встречу с американскими коллегами в Исламабаде, пишет WSJ.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультимативное требование открыть Ормузский пролив ко вторнику. В противном случае глава Белого дома пригрозил нанести удары по объектам энергетической инфрастуктуры Ирана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

Иранское руководство также приняло решение о перекрытии Ормузского пролива для судов, имеющих связь с США, Израилем и государствами, оказавшими поддержку в операции. В ходе конфликта несколько танкеров подверглись нападению при попытке пройти через пролив без санкции Тегерана.