    WSJ: Эр-Рияд хочет сдержать хуситов от участия в конфликте на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 22 марта, 2026
    • 07:47
    Саудовская Аравия предпринимает усилия для того, чтобы предотвратить вовлечение йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" (хуситов) в ближневосточное военное противостояние.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на осведомлённые источники.

    По их данным, представители саудовского руководства задействуют дипломатические механизмы с целью удержать хуситов от втягивания в боевые действия.

    Вашингтон и Тель-Авив, со своей стороны, прилагают усилия для предотвращения провокационных шагов, способных подтолкнуть движение "Ансар Аллах" к участию в конфликте, утверждают собеседники газеты.

    Представитель политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти 14 марта заявил, что движение поддерживает полную координацию с Тегераном, а решение об оказании военной поддержки Ирану будет обнародовано в подходящий момент.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

