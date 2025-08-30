    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    WSJ: Членам Конгресса США могут запретить торговать акциями

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 04:48
    WSJ: Членам Конгресса США могут запретить торговать акциями

    Группа членов Палаты представителей Конгресса США подготовила законопроект, запрещающий американским законодателям торговать акциями.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По их сведениям, двухпартийный законопроект будет представлен на следующей неделе. В случае его принятия у членов Конгресса и членов их семей будет 180 дней, чтобы продать принадлежащие им отдельные акции, в том числе находящиеся в "слепых" трастах, когда держатель ценных бумаг не управляет ими напрямую. Новым законодателям будет отводиться 90 дней после вступления в должность на продажу имеющихся у них акций. В случае невыполнения требований членам Конгресса будет назначен штраф в размере 10% от стоимости их инвестиций с запретом на получение дивидендов от ценных бумаг.

    В середине августа глава американского Минфина Скотт Бессент отметил, что торговля индивидуальными акциями членами Конгресса ставит под вопрос доверие к работе всего законодательного органа. Бессент также указал, что торговля акциями приносит законодателям крайне высокий доход, которому "мог бы позавидовать любой хедж-фонд". По сведениям телеканала Fox News, 120 членов Конгресса в 2024 году совершили более 9,4 тыс. торговых операций с акциями, при этом доходность у отдельных законодателей превысила 70%. 

    конгрессмены   США   акции   торговля  

    Последние новости

    04:48

    WSJ: Членам Конгресса США могут запретить торговать акциями

    Другие страны
    04:19

    Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

    В регионе
    03:51

    Госдеп одобрил предоставление Украине услуг связи Starlink на $150 млн

    Другие страны
    03:21

    Трамп заявил, что все введенные им пошлины в силе, несмотря на решение суда

    Другие страны
    02:56

    Госдеп одобрил Украине услуги по обслуживанию комплексов Patriot на $179 млн

    Другие страны
    02:29

    Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

    В регионе
    02:18

    Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрд

    Другие страны
    01:49

    Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелей

    Другие страны
    01:24

    Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьере

    Футбол
    Лента новостей