KİV: ABŞ-nin Konqres üzvlərinə səhmlərin ticarəti qadağan edilə bilər
- 30 avqust, 2025
- 05:28
ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının bir qrup üzvü ölkə qanunvericilərinə səhmlərin ticarətini qadağan edən qanun layihəsi hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Onların məlumatına görə, ikipartiyalı qanun layihəsi gələn həftə təqdim olunacaq. Qanun qəbul olunsa, qiymətli kağızların sahibi onları birbaşa idarə etmədikdə, Konqres üzvlərinə və onların ailə üzvlərinə fərdi səhmlərini satmaq üçün 180 gün vaxt veriləcək.
Yeni qanunvericilərə vəzifəyə gəldikdən sonra səhmlərini satmaq üçün 90 gün vaxt veriləcək. Əgər onlar tələblərə əməl etməsələr, Konqres üzvləri investisiyalarının dəyərinin 10 %-i məbləğində cərimələnəcək və qiymətli kağızlardan dividend almağa qadağa qoyulacaq.
Avqustun ortalarında ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent qeyd edib ki, Konqres üzvləri tərəfindən fərdi səhmlərin alqı-satqısı bütün qanunverici orqanın işinin etibarlılığını şübhə altına alır. Bessent həmçinin qeyd edib ki, birja ticarəti qanunvericilər üçün son dərəcə yüksək gəlir gətirir.
"Fox News"un məlumatına görə, Konqresin 120 üzvü 2024-cü ildə 9 400-dən çox səhm ticarəti həyata keçirib, bəzi qanunvericilər 70 %-dən çox gəlir əldə ediblər.