WSJ: Борьба Трампа с наркотрафиком стимулирует развитие оборонных стартапов

    • 30 ноября, 2025
    • 18:55
    Борьба президента США Дональда Трампа с наркотрафиком из Латинской Америки открыла крупные возможности для оборонных стартапов, подстроивших военные технологии под задачи антинаркотических операций.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    "Они (оборонные стартапы - ред.) переориентировали свои дроны, датчики, инструменты искусственного интеллекта и платформы обработки данных в специализированные инструменты для борьбы Трампа с "наркотерроризмом", - говорится в материале.

    По мере усиления кампании США в Карибском бассейне и на южной границе спрос на беспилотники, сенсоры и искусственный интеллект (ИИ) стремительно растет, отмечают авторы статьи.

    Так, дроны Shield AI применялись в рекордном изъятии 60 тыс. фунтов кокаина, а с помощью их модели V-BAT, по данным береговой охраны, "изъяли наркотиков на сумму более $1 млрд".

    В Южном командовании отмечают рост спроса на "испытательные полигоны для роботизированных и беспилотных систем". Армия закупает новые комплексы подавления дронов, включая украинские разработки Moodro.

    США борьба с наркотрафиком стартапы беспилотники
    WSJ: Trampın narkotrafikə qarşı mübarizəsi müdafiə startaplarının inkişafını stimullaşdırır
