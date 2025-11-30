WSJ: Trampın narkotrafikə qarşı mübarizəsi müdafiə startaplarının inkişafını stimullaşdırır
- 30 noyabr, 2025
- 19:22
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Latın Amerikasından gələn narkotrafikə qarşı mübarizəsi müdafiə startapları üçün geniş imkanlar açıb. Bu startaplar hərbi texnologiyaları antinarkotik əməliyyatların tələblərinə uyğunlaşdırıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) yazıb.
"Müdafiə startapları dronlarını, sensorlarını, süni intellekt alətlərini və məlumat emalı platformalarını Trampın "narkoterrorizmə" qarşı mübarizəsi üçün ixtisaslaşdırılmış vasitələrə çeviriblər", - məqalədə qeyd olunub.
Müəlliflərin fikrincə, ABŞ-nin Karib hövzəsi və cənub sərhədində kampaniyanı gücləndirməsi fonunda pilotsuz uçuş aparatlarına, sensorlara və süni intellektə olan tələbat sürətlə artır.
Məsələn, "Shield AI" dronları 60 min funt kokainin rekord həcmdə müsadirəsində istifadə olunub. Sahil Mühafizəsinin məlumatına görə, onların "V-BAT" modeli vasitəsilə 1 milyard dollardan çox dəyərində narkotik müsadirə edilib.
Cənub Komandanlığı robotlaşdırılmış və pilotsuz sistemlər üçün "sınaq poliqonları"na tələbatın artdığını vurğulayır. Ordu isə dronların qarşısını almaq üçün yeni komplekslər satın alır, o cümlədən Ukrayna istehsalı olan "Moodro" sistemlərini.