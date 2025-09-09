WSJ: Биржа в США хочет отменить обязательные квартальные отчеты для компаний

ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    • 09 сентября, 2025
    • 06:27
    Долгосрочная фондовая биржа (LTSE) намерена добиваться от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмены требования по обязательной публикации компаниями ежеквартальной финансовой отчетности.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

    По ее сведениям, расположенная в Калифорнии биржа намерена подать в SEC петицию, согласно которой компании не будут обязаны публиковать свои финансовые показатели каждые три месяца, вместо этого они будут делать это дважды в год. В LTSE полагают, что подобный шаг позволит компаниям сосредоточиться на долгосрочных целях, а не фокусироваться на достижении позитивных квартальных показателей. "Мы много слышим о том, насколько обременительно быть публичной компанией, - приводит The Wall Street Journal слова исполнительного директора LTSE Билла Хартса. - Настало время для реализации этой идеи (об отмене квартальной отчетности - ред.)".

    Помимо этого, указывает издание, представители биржи считают, что их инициатива позволит остановить тенденцию сокращения числа компаний. По состоянию на конец июня в США насчитывалось 3 700 компаний, акции которых торгуются на биржах. Это на 17% меньше, чем три года назад. Газета также указывает, что Евросоюз и Великобритания отказались от требования о публикации финансовых показателей компаниями каждые три месяца.

    Представители биржи, отмечает газета, уже провели встречу с представителями SEC и остались довольны итогами переговоров с регулятором.

