İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    ABŞ birjası şirkətlər üçün məcburi rüblük hesabatları ləğv etmək istəyir

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 07:47
    ABŞ birjası şirkətlər üçün məcburi rüblük hesabatları ləğv etmək istəyir

    Uzunmüddətli Fond Birjası (LTSE) şirkətlərin rüblük maliyyə hesabatlarını dərc etməsi tələbinin ləğvi üçün ABŞ-nin Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (SEC) müraciət etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Kaliforniyada yerləşən birja SEC-ə petisiya vermək niyyətindədir, buna əsasən şirkətlərdən maliyyə nəticələrini hər üç aydan bir dərc etmələri tələb olunmayacaq, onlar bunu ildə iki dəfə edəcək. Uzunmüddətli Fond Birjası hesab edir ki, belə bir addım şirkətlərə rüblük müsbət nəticələrə nail olmaqdansa, diqqətlərini uzunmüddətli hədəflərə yönəltməyə imkan verəcək.

    "Biz ictimai şirkətin nə qədər ağır olduğu haqqında çox eşidirik", - "The Wall Street Journal" birjanın baş direktoru Bill Hartsdan sitat gətirib. "Bu ideyanı həyata keçirməyin vaxtı çatıb (rüblük hesabatın ləğvi – red)", - o vurğulayıb.

    Bundan əlavə, nəşr qeyd edib ki, birja nümayəndələri onların təşəbbüsünün şirkətlərin sayında azalma tendensiyasını dayandırmağa kömək edəcəyinə inanırlar. İyunun sonuna olan məlumata görə, ABŞ-də səhmləri birjalarda satılan 3 700 şirkət var. Bu, üç il əvvəllə müqayisədə 17 % azdır. Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya şirkətlərin maliyyə göstəricilərini hər üç aydan bir dərc etməsi tələbindən imtina edib.

    Qeyd edilir ki, birja nümayəndələri artıq SEC nümayəndələri ilə görüşüblər və tənzimləyici ilə danışıqların nəticələrindən razı qalıblar.

    ABŞ Birja şirkət
    WSJ: Биржа в США хочет отменить обязательные квартальные отчеты для компаний

    Son xəbərlər

    08:10
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:03

    Rusiya, Çin və Monqolustanla ilk birgə sərhəd mühafizə təlimləri keçirir

    Digər ölkələr
    07:47

    ABŞ birjası şirkətlər üçün məcburi rüblük hesabatları ləğv etmək istəyir

    Digər ölkələr
    07:11

    Yunanıstan sahillərində 5,2 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    06:32

    Fransa hökuməti hava nəqliyyatında fasilələrin olacağını proqnozlaşdırır

    Digər ölkələr
    06:04

    Tramp ABŞ-də ukraynalı qadının qətlində demokratları təqsirləndirib

    Digər ölkələr
    05:38

    KİV: Boris Conson baş nazir əlaqələrindən qazanc əldə edib

    Digər ölkələr
    05:19

    Çin dənizdən 11 peyki olan "Jielong-3" raketini kosmosa göndərib

    Digər ölkələr
    04:46

    BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası sentyabrın 9-da başlayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti