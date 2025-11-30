Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    WP: В Конгрессе США проверят приказ Хегсета "убивать всех"

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 09:52
    Комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США заявили, что усилят контроль над Пентагоном после публикации в СМИ сообщения о приказе министра войны Пита Хегсета "убивать всех" на судах с наркотиками в Карибском море.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

    Председатель Комитета Сената по вооруженным силам, сенатор-республиканец Роджер Уикер и ведущий демократ комитета, сенатор Джек Рид выпустили заявление, в котором говорится, что комитет направил расследование в Министерство войны.

    Лидеры Комитета по вооруженным силам в Палате представителей также выпустили краткое заявление о двухпартийных мерах для расследования операции.

    Ранее о приказе Хегсета "убивать всех" со ссылкой на источники сообщала WP. В материале был описан связанный с наркоторговцами инцидент в Карибском море. Когда военные нанесли первый удар по катеру, подозреваемому в наркотрафике, остались двое выживших. Их добили, чтобы уничтожить всех на борту, - согласно приказу главы Пентагона. "Приказ был убить всех", - сказал один из источников.

    Хегсет в соцсети Х прокомментировал сообщения СМИ об отданном им приказе и обвинил газету в распространении "сфабрикованных, подстрекательских и уничижительных" данных с целью дискредитировать американских военных, "защищающих родину".

