ABŞ-də Senat və Nümayəndələr Palatası Heqsetin "hamını öldürün" əmrini araşdıracaq
- 30 noyabr, 2025
- 10:52
Senat və Nümayəndələr Palatasının komitələri KİV-in müharibə katibi Pit Heqsetin Karib dənizində narkotik gəmilərində "hamını öldürün" əmri verdiyi barədə xəbərlərdən sonra Pentaqona nəzarəti gücləndirəcəklərini bildiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "The Washington Post" (WP) məlumat yayıb.
Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsinin sədri Roger Viker və demokrat-senator Cek Rid bununla bağlı Müharibə Departamentinə bəyanat göndərib. Nümayəndələr Palatasının Silahlı Qüvvələr Komitəsinin liderləri də məlumatı araşdırmaq üçün ikitərəfli addımları əks etdirən qısa bəyanat yayıblar.
Daha əvvəl "WP" mənbələrə istinadən Heqsetin "hamını öldürün" əmri barədə məlumat vermişdi. Məqalədə Karib dənizində narkotiklə bağlı insident təsvir edilib. Hərbçilər narkotik ticarətində şübhəli bilinən qayığa ilk zərbəni endirəndə iki nəfər sağ qalıb. Pentaqon rəhbərinin əmrinə əsasən, gəmidəki hər kəsi öldürmək üçün atəş dayandırılmayıb.
Heqset sosial mediada mediada yayılan xəbərlərə münasibət bildirib və qəzeti "vətəni müdafiə edən" Amerika qoşunlarını gözdən salmaq üçün "uydurma, qızışdıran və alçaldıcı" məlumatlar yaymaqda ittiham edib.