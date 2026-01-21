Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    WP назвала вероятного кандидата в президенты США от демократов

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 22:04
    WP назвала вероятного кандидата в президенты США от демократов

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом может стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2028 году.

    Как передает Report, с таким предположением выступила американская газета The Washington Post (WP).

    "Ньюсом, вероятный кандидат от Демократической партии на пост президента в 2028 году, раскритиковал речь президента США Дональда Трампа в Давосе, Швейцария, назвав ее "на удивление скучной"", - говорится в материале.

    В октябре 2025 года Ньюсом заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от демократов на будущих выборах. Губернатор добавил, что ждет результатов промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре 2026 года. По его словам, он также не рассматривает себя единственно возможным кандидатом от демократов.

    В декабре портал Axios сообщил, что бывший вице-президент США Камала Харрис может вновь попытаться занять высший государственный пост на выборах в 2028 году. По информации журналистов, политик уже предприняла несколько шагов, которые представители Демократической партии США рассматривают как начало ее новой президентской кампании.

