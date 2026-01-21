WP назвала вероятного кандидата в президенты США от демократов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом может стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2028 году.

Как передает Report, с таким предположением выступила американская газета The Washington Post (WP).

"Ньюсом, вероятный кандидат от Демократической партии на пост президента в 2028 году, раскритиковал речь президента США Дональда Трампа в Давосе, Швейцария, назвав ее "на удивление скучной"", - говорится в материале.

В октябре 2025 года Ньюсом заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от демократов на будущих выборах. Губернатор добавил, что ждет результатов промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре 2026 года. По его словам, он также не рассматривает себя единственно возможным кандидатом от демократов.

В декабре портал Axios сообщил, что бывший вице-президент США Камала Харрис может вновь попытаться занять высший государственный пост на выборах в 2028 году. По информации журналистов, политик уже предприняла несколько шагов, которые представители Демократической партии США рассматривают как начало ее новой президентской кампании.