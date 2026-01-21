İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kaliforniya qubernatoru ABŞ-də Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd ola bilər

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 22:27
    Kaliforniya qubernatoru ABŞ-də Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd ola bilər

    Kaliforniya qubernatoru Qevin Nyusom 2028-ci il ABŞ seçkilərində Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerikanın "The Washington Post" (WP) qəzeti məlumat verib.

    Məqalədə vurğulanıb ki, 2028-ci ildə Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd olması ehtimal olunan Nyusom ABŞ prezidenti Donald Trampın İsveçrənin Davos şəhərindəki çıxışını tənqid edərək, onu "təəccüblü dərəcədə darıxdırıcı" adlandırıb.

    2025-ci ilin oktyabr ayında Nyusom qarşıdan gələn seçkilərdə ABŞ prezidentliyinə Demokratlar Partiyasından namizədliyini irəli sürmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Qubernator əlavə edib ki, 2026-cı ilin noyabr ayında keçiriləcək ara seçkilərin nəticələrini gözləyir.

    O, həmçinin özünü yeganə mümkün Demokrat namizəd kimi görmədiyini söyləyib.

    Kaliforniya Qubernator prezident
    WP назвала вероятного кандидата в президенты США от демократов

    Son xəbərlər

    22:33
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    22:27

    Kaliforniya qubernatoru ABŞ-də Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd ola bilər

    Digər ölkələr
    22:10
    Foto

    Prezident Davosda Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:09

    Aİ Trampın hədələri fonunda ABŞ ilə ticarət sazişini dondurub

    Digər ölkələr
    22:05
    Foto

    İlham Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində panel iclasda iştirak edib

    Xarici siyasət
    21:59

    "Moody's": Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin azalması hiss olunan nəticələr verməyə başlayıb

    Maliyyə
    21:44

    Səkkiz ölkə Sülh Şurasına qoşulduqlarını elan edib

    Digər ölkələr
    21:40

    "Mançester Siti" futbolçuları azarkeşlərin səfər oyunu üçün bilet xərclərini kompensasiya edəcəklər

    Futbol
    21:39

    ABŞ Qəzzadakı təşkilatlara HƏMAS-ı maliyyələşdirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti