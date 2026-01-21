Kaliforniya qubernatoru ABŞ-də Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd ola bilər
Kaliforniya qubernatoru Qevin Nyusom 2028-ci il ABŞ seçkilərində Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi ola bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerikanın "The Washington Post" (WP) qəzeti məlumat verib.
Məqalədə vurğulanıb ki, 2028-ci ildə Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd olması ehtimal olunan Nyusom ABŞ prezidenti Donald Trampın İsveçrənin Davos şəhərindəki çıxışını tənqid edərək, onu "təəccüblü dərəcədə darıxdırıcı" adlandırıb.
2025-ci ilin oktyabr ayında Nyusom qarşıdan gələn seçkilərdə ABŞ prezidentliyinə Demokratlar Partiyasından namizədliyini irəli sürmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Qubernator əlavə edib ki, 2026-cı ilin noyabr ayında keçiriləcək ara seçkilərin nəticələrini gözləyir.
O, həmçinin özünü yeganə mümkün Demokrat namizəd kimi görmədiyini söyləyib.