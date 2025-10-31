СМИ: Мадуро обратился к РФ за военной помощью

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе обратился к России с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.

Согласно информации, власти государства также обратились к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и снаряжении для укрепления обороны. Так, в письме председателю КНР Си Цзиньпину Мадуро попросил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации отношений между США и Венесуэлой".

"Мадуро просил китайское правительство ускорить производство радиолокационных систем обнаружения, предположительно, чтобы Венесуэла могла расширить свои возможности", - говорится в материале.

Контакт с иранской стороной поддерживает глава Минтранса Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, который недавно координировал поставки военной техники и БПЛА и планировал лично посетить Иран.

"Каракас нуждается в "оборудовании обнаружения", GPS-скремблерах и "почти наверняка в беспилотниках с дальностью действия 1000 км", - цитирует WP слова венесуэльского министра, адресованные неназванному иранскому чиновнику.