СМИ: Мадуро обратился к РФ за военной помощью
- 31 октября, 2025
- 23:12
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе обратился к России с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.
Как передает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.
Согласно информации, власти государства также обратились к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и снаряжении для укрепления обороны. Так, в письме председателю КНР Си Цзиньпину Мадуро попросил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации отношений между США и Венесуэлой".
"Мадуро просил китайское правительство ускорить производство радиолокационных систем обнаружения, предположительно, чтобы Венесуэла могла расширить свои возможности", - говорится в материале.
Контакт с иранской стороной поддерживает глава Минтранса Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, который недавно координировал поставки военной техники и БПЛА и планировал лично посетить Иран.
"Каракас нуждается в "оборудовании обнаружения", GPS-скремблерах и "почти наверняка в беспилотниках с дальностью действия 1000 км", - цитирует WP слова венесуэльского министра, адресованные неназванному иранскому чиновнику.