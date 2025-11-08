WP: ЕС хотел бы получить "ясный календарь" вывода ВС США

Европа надеется получить от Соединенных Штатов "ясный календарь" предстоящего сокращения американского военного присутствия на континенте.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью газете The Washington Post еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

"Вопрос в том, когда ждать следующего этапа вывода американских войск из Европы, с какой скоростью будет идти этот процесс и так далее", - сказал он. Чиновник допустил, что эта информация может быть у администрации США засекреченной. В связи с этим Кубилюс заверил, что "нет необходимости обнародовать" такие данные, речь идет лишь о желании ЕС получить их в закрытом режиме для дальнейшего планирования собственных шагов. ЕС придется выработать "собственные планы", решать вопросы о том, "сколько средств вкладывать" в дальнейшее военное строительство, "какие технологии развивать", сказал Кубилюс.

"Дело не в том, что мы требуем, чтобы вы никогда не уходили", - добавил еврокомиссар. По его словам, Брюссель лишь хочет выработать "четкое практическое соглашение с Америкой" в свете планов вывода части войск Соединенных Штатов из Европы. ЕС понимает, что ушла в прошлое ситуация, когда американцы обеспечивали оборону Европы, а континент пожинал "дивиденды мира", отметил комиссар. "Это закончилось. Так что нам необходимо начинать готовиться", - убежден Кубилюс.

В статье не уточняется, означают ли высказывания еврокомиссара, что США фактически отказываются заранее информировать ЕС о своих планах. Однако на днях Пентагон признал, что, к примеру, Румыния была поставлена в известность о намерении США вывести с ее территории американскую бригаду только за пару дней до публичного объявления об этом.