İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    WP: Aİ ABŞ Silahlı Qüvvələrinin çıxarılması ilə bağlı "aydın təqvim" almaq istəyir

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 02:24
    WP: Aİ ABŞ Silahlı Qüvvələrinin çıxarılması ilə bağlı aydın təqvim almaq istəyir

    Avropa ABŞ-dən qitədəki hərbi mövcudluğunun gözlənilən azaldılması ilə bağlı "aydın təqvim" almağı ümid edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropanın müdafiə üzrə komissarı Andryus Kubilyus "The Washington Post" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    "Əsas məsələ odur ki, Amerika qoşunlarının Avropadan növbəti mərhələdə nə vaxt çıxarılacağı, bu prosesin hansı sürətlə gedəcəyi və sair barədə nə zaman məlumat gözləmək olar", - deyə o bildirib. Onun fikrincə, bu məlumat ABŞ administrasiyası tərəfindən məxfi saxlanıla bilər. Bu səbəbdən Kubilyus vurğulayıb ki, belə məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmasına ehtiyac yoxdur, Aİ sadəcə bu məlumatları qapalı şəkildə əldə etmək istəyir ki, öz addımlarını planlaşdıra bilsin. "Aİ-nin "öz planlarını" hazırlaması, gələcək hərbi quruculuğa "nə qədər vəsait yatıracağı", "hansı texnologiyaları inkişaf etdirəcəyi" məsələlərini həll etməsi lazım olacaq", - deyə Kubilyus bildirib.

    "Burada söhbət ondan getmir ki, biz sizdən heç vaxt getməmənizi tələb edirik", – deyə komissar əlavə edib. Onun sözlərinə görə, Brüssel sadəcə ABŞ ilə qoşunların Avropadan çıxarılması planları fonunda "aydın və praktik razılaşma" əldə etmək istəyir. Komissar qeyd edib ki, Avropanın müdafiəsini amerikalıların təmin etdiyi, qitənin isə "sülh dividendləri"ni topladığı dövr artıq geridə qalıb. "Bu dövr başa çatıb. Odur ki, biz hazırlıqlara başlamalıyıq", – deyə Kubilyus əminliklə bildirib.

    Məqalədə komissarın açıqlamalarının ABŞ-nin Aİ-ni planları barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaqdan faktiki olaraq imtina etdiyini göstərib-göstərmədiyi dəqiqləşdirilməyib. Lakin bir neçə gün öncə Pentaqon etiraf edib ki, məsələn, Rumıniya ABŞ-nin öz ərazisindən bir briqadanı çıxarmaq niyyəti ilə bağlı yalnız bu barədə ictimai açıqlamadan bir neçə gün əvvəl məlumatlandırılıb.

    ABŞ Avropa İttifaqı qoşun
    WP: ЕС хотел бы получить "ясный календарь" вывода ВС США

    Son xəbərlər

    02:24

    WP: Aİ ABŞ Silahlı Qüvvələrinin çıxarılması ilə bağlı "aydın təqvim" almaq istəyir

    Digər ölkələr
    02:04
    Foto

    BMT-nin Baş Qərargahı qarşısında Zəfər Günü ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilir

    Digər ölkələr
    01:47

    Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi dörd gün konsulluq xidmətləri göstərməyəcək

    Xarici siyasət
    01:17

    Tramp Putinlə Macarıstanda görüşünü ləğv etmə səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:04

    Ayxan Hacızadə: Bu zəfər tarixi ədalətin rəmzidir

    Xarici siyasət
    00:55

    Tramp: Avropadakı ABŞ qoşunlarının ümumi sayı dəyişməz olaraq qalır

    Digər ölkələr
    00:38

    Ermənistan ilk dəfə Azərbaycan ərazisindən keçən marşrutla Qazaxıstan buğdası alıb

    Region
    00:15

    Azərbaycan XİN: Zəfər xalqımızın tarixində möhtəşəm səhifə açıb

    Xarici siyasət
    00:08

    Rəsmi Bakı: Ermənistan öz konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını tam şəkildə aradan qaldırmalıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti