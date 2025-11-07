Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    WP: Бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 02:25
    WP: Бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

    Бюджетное управление американского Конгресса подверглось кибератаке, которая, предположительно, была совершена из-за рубежа.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на четырех источников.

    По их данным, хакеры могли получить несанкционированный доступ к "ключевой финансовой информации, которую Конгресс использует при работе над законопроектами". Речь, в частности, идет о переписке между аппаратами американских законодателей и независимыми исследователями.

    Атака была выявлена в последние несколько дней. Как уточняется в публикации, американские должностные лица допускают, что в результате упомянутую информацию могут получить власти стран, которые Вашингтон относит к числу своих противников.

    Бюджетное управление Конгресса США - федеральное учреждение в составе законодательного органа, которое предоставляет ему экономическую информацию, оценки и прогнозы.

    кибератака Конгресс США The Washington Post
    WP: Konqresin Büdcə İdarəsi kiberhücuma məruz qalıb

    Последние новости

    03:11

    Орбан назвал возможные сроки встречи лидеров РФ и США

    Другие страны
    02:38

    Инвесторы Tesla согласились выплатить Маску премию почти в $1 трлн

    Бизнес
    02:25

    WP: Бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

    Другие страны
    02:02

    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи III тура общего этапа

    Футбол
    01:59

    В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 4-го тура общего этапа

    Футбол
    01:17

    Уиткофф: К Авраамовым соглашениям присоединится еще одна страна

    Другие страны
    00:45

    В США заявили, что Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ и после войны

    Другие страны
    00:24

    СБ ООН снял санкции с президента и главы МВД Сирии

    Другие страны
    23:51

    Трамп: Индия практически прекратила закупки нефти у РФ

    Другие страны
    Лента новостей