WP: Бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

Бюджетное управление американского Конгресса подверглось кибератаке, которая, предположительно, была совершена из-за рубежа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на четырех источников.

По их данным, хакеры могли получить несанкционированный доступ к "ключевой финансовой информации, которую Конгресс использует при работе над законопроектами". Речь, в частности, идет о переписке между аппаратами американских законодателей и независимыми исследователями.

Атака была выявлена в последние несколько дней. Как уточняется в публикации, американские должностные лица допускают, что в результате упомянутую информацию могут получить власти стран, которые Вашингтон относит к числу своих противников.

Бюджетное управление Конгресса США - федеральное учреждение в составе законодательного органа, которое предоставляет ему экономическую информацию, оценки и прогнозы.