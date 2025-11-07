WP: Konqresin Büdcə İdarəsi kiberhücuma məruz qalıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 02:27
    ABŞ Konqresinin Büdcə İdarəsi xaricdən gəldiyi güman edilən kiberhücuma məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" (WP) məlumat yayıb.

    Nəşrin mənbələrinə görə, hakerlər Konqresin qanun layihəsi hazırlayarkən istifadə etdiyi əsas maliyyə məlumatlarına icazəsiz giriş əldə etmiş ola bilərlər.

    Bu, xüsusilə ABŞ qanunvericiləri ilə müstəqil tədqiqatçılar arasında yazışmalara aiddir. Hücum son günlər aşkar edilib.

    Nəşrdə qeyd edildiyi kimi, ABŞ rəsmiləri bu məlumatı Vaşinqtonun rəqib hesab etdiyi ölkələrin hakimiyyət orqanlarının əldə edə biləcəyini etiraf ediblər. Konqresin Büdcə İdarəsi ABŞ qanunverici orqanında onu iqtisadi məlumat, təxminlər və proqnozlar ilə təmin edən federal agentlikdir.

    WP: Бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

