ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Weltwoche: Макрон продвигает "коалицию желающих" надеясь остаться у власти

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 04:39
    Weltwoche: Макрон продвигает коалицию желающих надеясь остаться у власти

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры делают ставку на "коалицию желающих" в надежде удержаться у власти на фоне внутриполитических проблем.

    Как передает Report, такое мнение выразил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

    По его словам, идея создания "коалиции желающих" должна вызывать серьезную озабоченность в Европе, поскольку она на самом деле является тайной стратегией продления войны и, возможно, даже ее эскалации.

    Кеппель указывает, что эту идею, помимо Макрона, продвигают именно те политики, которые находятся в затруднительном положении у себя дома. По мнению журналиста, такие лица заинтересованы посредством подобных инициатив отвлечь внимание от бедственного положения или увековечить себя как государственного деятеля в другой сфере политической жизни.

    Таким образом, эта стратегия стран и правительств ЕС не только продлевает войну, но и, конечно, может помочь продлить срок нахождения у власти соответствующих лидеров государств.

    "Это, так сказать, структура стимулов, которая у нас есть. Это не заговор, это просто интересы, которые можно наблюдать", - пояснил журналист.

    На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране.

    Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы не раскрывать карты для России. 

    Эмманюэль Макрон Франция российско-украинская война "коалиция желающих"
    "Die Weltwoche": Makron hakimiyyətdə qalmaq ümidi ilə "istəklilərin koalisiyasını" təşviq edir

    Последние новости

    05:06

    ООН: Число детей с избыточным весом за четверть века удвоилось до 391 млн

    Здоровье
    04:39

    Weltwoche: Макрон продвигает "коалицию желающих" надеясь остаться у власти

    Другие страны
    04:22

    Трамп заявил, что поговорит с Путиным по телефону на этой или следующей неделе

    Другие страны
    03:57

    Недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    03:19

    Премьер Катара: Переговоры по Газе остановлены после атаки на Доху

    Другие страны
    02:45

    Около 70% опрошенных немцев недовольны действиями канцлера ФРГ

    Другие страны
    02:07

    Конгрессмены США посетят Китай

    Другие страны
    01:39

    СМИ: Катарская полиция продолжает поиск пропавших после ударов по Дохе

    Другие страны
    01:23
    Фото

    Хикмет Гаджиев и глава комитета Палаты представителей США подчеркнули стратегическое значение Вашингтонского саммита

    Внешняя политика
    Лента новостей