Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры делают ставку на "коалицию желающих" в надежде удержаться у власти на фоне внутриполитических проблем.

Как передает Report, такое мнение выразил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

По его словам, идея создания "коалиции желающих" должна вызывать серьезную озабоченность в Европе, поскольку она на самом деле является тайной стратегией продления войны и, возможно, даже ее эскалации.

Кеппель указывает, что эту идею, помимо Макрона, продвигают именно те политики, которые находятся в затруднительном положении у себя дома. По мнению журналиста, такие лица заинтересованы посредством подобных инициатив отвлечь внимание от бедственного положения или увековечить себя как государственного деятеля в другой сфере политической жизни.

Таким образом, эта стратегия стран и правительств ЕС не только продлевает войну, но и, конечно, может помочь продлить срок нахождения у власти соответствующих лидеров государств.

"Это, так сказать, структура стимулов, которая у нас есть. Это не заговор, это просто интересы, которые можно наблюдать", - пояснил журналист.

На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране.

Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы не раскрывать карты для России.