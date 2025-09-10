"Die Weltwoche": Makron hakimiyyətdə qalmaq ümidi ilə "istəklilərin koalisiyasını" təşviq edir
Fransa prezidenti Emmanuel Makron və digər Avropa liderləri daxili siyasi problemlər fonunda hakimiyyəti əldə saxlamaq ümidi ilə "istəklilərin koalisiyası"nı təşviq edirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu fikri İsveçrənin "Die Weltwoche" jurnalının baş redaktoru Rocer Keppel deyib.
Onun sözlərinə görə, "istəklilərin koalisiyası"nın yaradılması ideyası Avropada ciddi narahatlığa səbəb olmalıdır, çünki bu, əslində müharibəni uzatmaq və bəlkə də onu daha da genişləndirmək üçün gizli strategiyadır.
Keppel qeyd edir ki, bu ideyanı Makronla yanaşı, evdə çətin vəziyyətdə olan siyasətçilər də irəli sürür. Jurnalistin fikrincə, belə şəxslər diqqəti ağır vəziyyətdən yayındırmaq və ya siyasi həyatın başqa sahəsində dövlət xadimi kimi qalmaq üçün bu cür təşəbbüslərdən istifadə etməkdə maraqlıdırlar.
"Beləliklə, Aİ ölkələrinin və hökumətlərinin bu strategiyası təkcə müharibəni uzatmır, həm də təbii ki, müvafiq liderlərin hakimiyyətdə qalma müddətinin uzadılmasına kömək edə bilər. Bu, belə desək, bizdə olan təşviq strukturudur. Bu, sui-qəsd deyil, sadəcə olaraq, müşahidə oluna bilən maraqlardır", - deyə jurnalist izah edib.
Sentyabrın 4-də Parisdə "istəklilər koalisiyası"nın iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında Makron bildirib ki, ona üzv olan 26 dövlət bu ölkədə atəşkəs və ya sülhün bərqərar olmasından sonra Ukraynaya hərbi kontingentin göndərilməsində iştirak etməyə hazır olduqlarını təsdiqləyib. Makron bu ölkələrin siyahısını verməkdən, hətta koalisiyanın Ukrayna ərazisində yerləşdirməyi planlaşdırdığı beynəlxalq kontingentin təxmini sayını açıqlamaqdan imtina edib.