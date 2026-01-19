WEF отмечает рост глобальных рисков, связанных с дезинформацией

Всемирный экономический форум (WEF) опубликовал очередной доклад Global Risks Report (GRPS), в котором представил оценку ключевых глобальных рисков на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочной период.

Как передает Report, согласно результатам исследования, геоэкономическое противостояние признано наиболее серьезным риском на краткосрочный период (2026 год), тогда как экономические угрозы продемонстрировали самый резкий рост среди всех категорий рисков.

В целом, на основе опроса Всемирный экономический форум составил список из 34 глобальных рисков на период 2026-2036гг.

В 2026 году геополитические и геоэкономические угрозы уверенно доминируют в оценках рисков. Почти треть участников опроса GRPS назвали главным риском либо геоэкономическое противостояние (18%, 1-е место), либо вооруженные конфликты между государствами (14%, 2-е место). По сравнению с прошлым годом геоэкономическое противостояние поднялось на две позиции, тогда как межгосударственные конфликты опустились с первой строчки на вторую. Экстремальные погодные явления заняли 3-е место с показателем 8%, снизившись на шесть процентных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Среди других значимых рисков 2026 года респонденты выделили социальную поляризацию (7%, 4-е место) и дезинформацию и распространение ложных сведений (7%, 5-е место), тогда как экономический спад остался в первой десятке на 6-й позиции (5%). Отмечен рост обеспокоенности технологическими угрозами: в десятку впервые вошли негативные последствия использования искусственного интеллекта (8-е место, 4%) и кибербезопасность (9-е место, 3%). При этом неравенство сохранило 10-е место (3%), а риск эрозии прав человека и гражданских свобод поднялся на две позиции - до 7-го места (4%). Экологические угрозы в краткосрочной перспективе были переоценены: риск критических изменений земных систем опустился с 7-го на 13-е место.

В среднесрочной перспективе (2028 год), геоэкономическое противостояние не только сохранит статус главного глобального риска, но и продемонстрирует наиболее резкий рост значимости, поднявшись сразу на восемь позиций. На 2-е место, впервые с 2023 года, выходит дезинформация и распространение ложных сведений, за ней следуют социальная поляризация (3-е место) и экстремальные погодные явления (4-е место). Вооруженные конфликты между государствами в диапазоне 2028 года опустят на 5-ую позицию, отражая смещение фокуса глобальной нестабильности от военной к экономической и технологической плоскости.

Эксперты WEF связывают этот сдвиг с расширением инструментов геоэкономического давления: все активнее применяются санкции, регуляторные меры, ограничения движения капитала и "вооружение" цепочек поставок.

Рост геоэкономической напряженности сопровождается устойчиво высокими позициями неравенства (7-е место) и эрозией прав человека и гражданских свобод (8-е место), а также повышением значимости кибербезопасности (6-е место).

Экологические риски в среднесрочном горизонте по-прежнему представлены в первой десятке, однако загрязнение окружающей среды, несмотря на 9-е место, демонстрирует снижение.

В долгосрочной перспективе (2036 год), структура глобальных угроз изменится принципиально. По оценкам участников опроса, экстремальные погодные явления выйдут на 1-е место, а половина рисков в первой десятке носит экологический характер. Утрата биоразнообразия и коллапс экосистем сохранят 2-ю позицию, за ними следуют критические изменения земных систем (3-е место). Респонденты подчеркивают, что именно риск утраты биоразнообразия демонстрирует самое резкое ухудшение показателей серьезности при переходе от двухлетнего к десятилетнему горизонту.

Одновременно существенно растет значимость технологических угроз. Дезинформация и негативные последствия применения ИИ занимают 4-ое и 5-ое место соответственно, демонстрируя один из самых быстрых ростов серьезности на фоне ускоренного развития искусственного интеллекта и квантовых технологий. Эти процессы, по оценке респондентов, способны усиливать геоэкономическое соперничество и формировать каскадные риски для безопасности и экономики.

На этом фоне геоэкономическое противостояние в десятилетнем горизонте теряет остроту и опускается на 19-е место, потеряв сразу 18 позиций по сравнению с перспективой на 2026 год. Экономические риски не входят в топ-10 рисков на долгосрочный период, однако их совокупная серьезность растет: концентрация стратегических ресурсов и технологий поднимается до 11-го места, долг, экономический спад и лопание пузырей на рынках активов также демонстрируют ухудшение позиций.

Таким образом, доклад WEF фиксирует четкую динамику глобальных угроз: доминирование геоэкономики и геополитики в 2026 году, усложнение и наслоение рисков в 2028 году и смещение фокуса к экологическим и технологическим угрозам в горизонте 2036 года, на фоне ускоряющихся структурных изменений мировой системы.

Согласно отчету, основными рисками для Азербайджана на 2026 год указаны: кибербезопасность; проблемы с загрязнением окружающей среды; дезинформация и ложная информация; инфляция и стихийные бедствия, не связанные с погодой.

Для Армении основными рисками на этот год являются: недостаточный уровень государственных услуг и социальной защиты (включая образование, инфраструктуру, пенсии); вооруженные конфликты с участием государств (прокси-войны, гражданская война, перевороты, терроризм и т.д.); дезинформация и ложная информация; нехватка экономических возможностей или безработица; экономический спад (рецессия, стагнация).

По Армении данные риски (вероятно они составлены с учетом предстоящих в июне парламентских выборов - ред.) были определены на основании опроса Центра институциональных исследований CIVITTA.

Для Грузии пять основных рисков включают: кибербезопасность; отсутствие экономических возможностей или безработица; утрата биоразнообразия и разрушение экосистем; негативные последствия технологий искусственного интеллекта; кибервойна.

Отметим, что отчет составлен на основе опроса, проведенного среди свыше 11 тыс. респондентов в мире. Опрос проводился с марта по июнь 2025 года.