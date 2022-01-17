Washington Post: Важное место на вооружении украинской армии начали занимать БПЛА Bayraktar TB2

ТВ2, сыгравшие роль в победе Азербайджана над Арменией в Карабахской войне, являются источником вдохновения для Украины.

ТВ2, сыгравшие роль в победе Азербайджана над Арменией в Карабахской войне, являются источником вдохновения для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Washington Post.

Издание отмечает, что важное место на вооружении украинской армии начали занимать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства, сыгравшие большую роль во Второй карабахской войне.

Напомним, что увеличилось количество стран, приобретающих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. После Азербайджана БПЛА экспортируются в Украину, Польшу, Марокко, Эфиопию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Тунис, Ливию, Ирак и Сирию. Кроме того, им заинтересованы Венгрия, Сербия, Нигерия, Ангола, Катар и Албания.