Взрыв в жилом доме в Китае унёс жизни восьми человек

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Китае прогремел мощный взрыв из-за утечки газа в жилом доме, расположенном в городе Чанчунь.
Как передаёт Report со ссылкой на агентство Синьхуа, в результате происшествия погибли восемь человек, ещё трое получили ранения.
Взрыв произошёл на четвёртом этаже дома, расположенного неподалеку от центра города.
Отмечается, что инцидент произошёл из-за допущенных нарушений использования газового топлива.
Напомним, что не менее 22 человек погибли в Китае в результате взрыва возле химического завода.
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