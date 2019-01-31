Взрыв в жилом доме в Китае унёс жизни восьми человек

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Китае прогремел мощный взрыв из-за утечки газа в жилом доме, расположенном в городе Чанчунь.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство Синьхуа, в результате происшествия погибли восемь человек, ещё трое получили ранения.

Взрыв произошёл на четвёртом этаже дома, расположенного неподалеку от центра города.

Отмечается, что инцидент произошёл из-за допущенных нарушений использования газового топлива.

Напомним, что не менее 22 человек погибли в Китае в результате взрыва возле химического завода.