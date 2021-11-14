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Взрыв в Лондоне, есть погибший и раненый

Взрыв в Лондоне, есть погибший и раненый По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва машины возле больницы в Ливерпуле.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 21:14
Взрыв в Лондоне, есть погибший и раненый

По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва машины возле больницы в Ливерпуле.

Как передает Report, об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

"Предварительно речь идет о такси, которое остановилось возле больницы незадолго до взрыва", - цитирует телеканал заявление правоохранительных органов.

По данным Sky News, взрыв произошел утром в воскресенье. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Специалисты по борьбе с терроризмом подключились к расследованию произошедшего.

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