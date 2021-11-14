Взрыв в Лондоне, есть погибший и раненый

По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва машины возле больницы в Ливерпуле.

По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва машины возле больницы в Ливерпуле.

Как передает Report, об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

"Предварительно речь идет о такси, которое остановилось возле больницы незадолго до взрыва", - цитирует телеканал заявление правоохранительных органов.

По данным Sky News, взрыв произошел утром в воскресенье. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Специалисты по борьбе с терроризмом подключились к расследованию произошедшего.