Взрыв в Идлибе: есть раненые
- 26 ноября, 2025
- 15:05
На северо-западе Сирии в результате взрыва несколько человек получили ранения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News Arabiya.
Согласно информации, взрыв прогремел в городе Кафр-Тахарим в провинции Идлиб. Отмечается, что число пострадавших и степень их травм пока остаются неизвестными.
По данным источников, компетентные органы продолжают выяснять причины и характер произошедшего.
