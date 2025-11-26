Взрыв в Идлибе: есть раненые

На северо-западе Сирии в результате взрыва несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News Arabiya.

Согласно информации, взрыв прогремел в городе Кафр-Тахарим в провинции Идлиб. Отмечается, что число пострадавших и степень их травм пока остаются неизвестными.

По данным источников, компетентные органы продолжают выяснять причины и характер произошедшего.