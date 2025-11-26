Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 15:05
    Взрыв в Идлибе: есть раненые

    На северо-западе Сирии в результате взрыва несколько человек получили ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News Arabiya.

    Согласно информации, взрыв прогремел в городе Кафр-Тахарим в провинции Идлиб. Отмечается, что число пострадавших и степень их травм пока остаются неизвестными.

    По данным источников, компетентные органы продолжают выяснять причины и характер произошедшего.

