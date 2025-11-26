Suriyada partlayış olub, yaralılar var
Digər ölkələr
- 26 noyabr, 2025
- 15:15
Suriyanın şimal-qərbində baş vermiş partlayış nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb.
Bu barədə "Report" "Sky News Arabiya"ya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, partlayış İdlib əyalətinin Kafr-Taxarim şəhərində baş verib. Qeyd olunur ki, zərərçəkənlərin sayı hələ ki məlum deyil.
Mənbələrin məlumatına görə, hadisənin səbəbləri araşdırılır.
