    Suriyada partlayış olub, yaralılar var

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 15:15
    Suriyanın şimal-qərbində baş vermiş partlayış nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" "Sky News Arabiya"ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, partlayış İdlib əyalətinin Kafr-Taxarim şəhərində baş verib. Qeyd olunur ki, zərərçəkənlərin sayı hələ ki məlum deyil.

    Mənbələrin məlumatına görə, hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    Взрыв в Идлибе: есть раненые

