Взрыв бомбы в Пакистане, есть погибшие и раненые

По меньшей мере три человека погибли и еще 20 получили ранения в результате взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

По меньшей мере три человека погибли и еще 20 получили ранения в результате взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на антитеррористический департамент пакистанского МВД.

По его данным, человек на мотоцикле протаранил полицейскую машину на контрольно-пропускном пункте. Закрепленная на транспортном средстве бомба взорвалась при ударе.

Телеканал отмечает, что все пострадавшие доставлены в больницу. Спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов и инженерно-саперное подразделение прибыли на место взрыва для расследования произошедшего.