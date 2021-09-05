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Взрыв бомбы в Пакистане, есть погибшие и раненые

Взрыв бомбы в Пакистане, есть погибшие и раненые По меньшей мере три человека погибли и еще 20 получили ранения в результате взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Другие страны
5 сентября 2021 г. 11:21
Взрыв бомбы в Пакистане, есть погибшие и раненые

По меньшей мере три человека погибли и еще 20 получили ранения в результате взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на антитеррористический департамент пакистанского МВД.

По его данным, человек на мотоцикле протаранил полицейскую машину на контрольно-пропускном пункте. Закрепленная на транспортном средстве бомба взорвалась при ударе.

Телеканал отмечает, что все пострадавшие доставлены в больницу. Спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов и инженерно-саперное подразделение прибыли на место взрыва для расследования произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış nəticəsində 3 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

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