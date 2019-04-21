​Взрывы на Шри-Ланке могли совершить радикальные исламисты

Радикальные исламисты, согласно предварительной версии следствия, могли совершить серию взрывов на Шри-Ланке, унесших жизни более 185 человек.

Об этом сообщает газета Daily Mirror, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По их данным, взрывы совершили боевики-смертники. Записи камер видеонаблюдения в отеле Shangri La показали, что два боевика совершили подрывы в кафетерии и коридоре отеля. Следователи обнаружили в номере этих людей материалы, имеющие отношение к исламистам.

Пока не ясно, были ли террористы местными жителями или иностранными боевиками, которые прибыли на остров по туристическим визам.