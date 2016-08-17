Вылеты российских самолетов из Ирана вызвали беспокойство НАТО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ НАТО заявляет об обеспокоенности значительным российским присутствием в поддержку сирийского президента Башара Асада в связи с операциями российских боевых самолетов с базы в Иране для борьбы с группировкой "Исламское государство" в Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости представитель альянса.

"Значительное военное присутствие России в поддержку режима Асада вызывает беспокойство. Направление Россией большей части авиаударов по группам умеренной оппозиции не способствует снижению рисков и вызовов региональной безопасности", - заявил представитель альянса, комментируя операции российских самолетов против ИГ с базы в Иране.

При этом он отметил, что "НАТО поддерживает все усилия по поиску политического решения".

"Само НАТО не участвует в операции против ИГ, эта позиция не меняется", - подчеркнул представитель альянса.