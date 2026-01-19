Выборы президента Португалии: ни один кандидат не набрал 50%, назначен второй тур

Социалист Антониу Жозе Сегуру лидирует на выборах президента Португалии, за него отдали голоса 31,1% избирателей, на второе место с 23,5% выходит праворадикал Андре Вентура (партия Chega! (Хватит!).

Как передает Report со ссылкой на португальские СМИ, третье место занял депутат Европейского парламента от партии "Либеральная инициатива" Жоао Котрим Фигейредо с результатом 15,9%.

Поскольку ни одному из кандидатов в первом туре не удалось набрать более 50% голосов избирателей, 8 февраля состоится второй тур выборов.

Таким образом, Португалия впервые с 1986 года и лишь во второй раз с момента установления демократии в 1976 году выходит во второй тур президентских выборов.