Выборы президента Португалии: ни один кандидат не набрал 50%, назначен второй тур
Другие страны
- 19 января, 2026
- 17:47
Социалист Антониу Жозе Сегуру лидирует на выборах президента Португалии, за него отдали голоса 31,1% избирателей, на второе место с 23,5% выходит праворадикал Андре Вентура (партия Chega! (Хватит!).
Как передает Report со ссылкой на португальские СМИ, третье место занял депутат Европейского парламента от партии "Либеральная инициатива" Жоао Котрим Фигейредо с результатом 15,9%.
Поскольку ни одному из кандидатов в первом туре не удалось набрать более 50% голосов избирателей, 8 февраля состоится второй тур выборов.
Таким образом, Португалия впервые с 1986 года и лишь во второй раз с момента установления демократии в 1976 году выходит во второй тур президентских выборов.
