Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Выборы президента Португалии: ни один кандидат не набрал 50%, назначен второй тур

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 17:47
    Выборы президента Португалии: ни один кандидат не набрал 50%, назначен второй тур

    Социалист Антониу Жозе Сегуру лидирует на выборах президента Португалии, за него отдали голоса 31,1% избирателей, на второе место с 23,5% выходит праворадикал Андре Вентура (партия Chega! (Хватит!).

    Как передает Report со ссылкой на португальские СМИ, третье место занял депутат Европейского парламента от партии "Либеральная инициатива" Жоао Котрим Фигейредо с результатом 15,9%.

    Поскольку ни одному из кандидатов в первом туре не удалось набрать более 50% голосов избирателей, 8 февраля состоится второй тур выборов.

    Таким образом, Португалия впервые с 1986 года и лишь во второй раз с момента установления демократии в 1976 году выходит во второй тур президентских выборов.

    Португалия президентские выборы Антониу Жозе Сегуру

    Последние новости

    17:52

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    17:47

    Выборы президента Португалии: ни один кандидат не набрал 50%, назначен второй тур

    Другие страны
    17:37

    В ближайшее время в Армению ожидается поставка сжиженного газа из РФ через Азербайджан

    В регионе
    17:28

    ФК "Карван-Евлах" выплатил Азеру Гашимову около 25 тыс. манатов компенсации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Футбол
    17:28
    Фото

    ВБ заявил о заинтересованности в расширении партнерства с Азербайджаном

    Финансы
    17:25
    Фото

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили перспективы сотрудничества

    Бизнес
    17:14

    Рабочее время бакинского метро будет продлено из‑за матча ФК "Карабах"

    Инфраструктура
    17:06

    Заместитель генсека НАТО прибудет в среду в Баку

    Другие
    16:59

    Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил могилу Топчубашева в Париже

    Внешняя политика
    Лента новостей