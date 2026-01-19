İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Portuqaliyada prezident seçkilərində ikinci tur təyin edilib

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 18:00
    Portuqaliyada prezident seçkilərində ikinci tur təyin edilib

    Sosialist Antoniu Joze Sequro Portuqaliyanın prezident seçkilərində liderlik edir, ona seçicilərin 31,1 %-i səs verib.

    "Report"un Portuqaliya KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, ikinci yerdə isə 23,5 % ilə sağ radikal Andre Ventura ("Cheqa" Partiyası) qərarlaşıb.

    Bundan əlavə, "Liberal Təşəbbüs" Partiyasından olan Joao Kotrim Fiqeyredo 15,9 % nəticə ilə üçüncü yeri tutub.

    Namizədlərdən heç biri birinci turda seçicilərin səslərinin 50 %-dən çoxunu toplaya bilmədiyindən fevralın 8-də seçkilərin ikinci turu keçiriləcək.

    Beləliklə, Portuqaliya 1986-cı ildən bəri ilk dəfə və 1976-cı ildə demokratiyanın qurulmasından bu yana yalnız ikinci dəfə prezident seçkilərinin ikinci turuna çıxır.

    Prezident seçkiləri Portuqaliya Seçkilər
    Выборы президента Португалии: ни один кандидат не набрал 50%, назначен второй тур
    Portugal heads to presidential runoff between socialist, far-right candidates

    Son xəbərlər

    18:45

    İtaliya təmsilçisi Premyer Liqa klubunun futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    18:39

    İranda internet həftəsonuna qədər bərpa olunacaq

    Region
    18:35

    AYNA daha 4 istiqamətdə şəhərlərarası və rayondaxili marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini elan edib

    İnfrastruktur
    18:34

    Merts Davosda rüsumların tətbiqinə görə Trampla görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    18:27
    Foto

    Şabranda bu il tullantı su təmizləyici qurğular əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    18:25

    Bakıda 20 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:24

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Seleksiya zamanı seçilənlər gələcəkdə daha güclü oyunçu olacaqlar"

    Komanda
    18:21

    Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    18:20
    Foto

    FHN-də 20 Yanvar faciəsinin qurbanları anılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti