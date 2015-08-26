​ВВС США нанесли 36 ударов по ИГИЛ в Ираке и в Сирии

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Американские ВВС 25 августа нанесли 36 ударов по объектам ИГИЛ в Ираке и в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Согласно этой информации, атаке подверглись позиции отрядов ИГИЛ, а также склады оружия и боеприпасов и транспортные средства.

31 удар из 36 нанесены по целям на северо-востоке Ирака, в частности, в окрестностях города Туз-Хурмату. Еще в 5 эпизодах американские летчики бомбили отряды ИГИЛ в Сирии.