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    ​ВВС США нанесли 36 ударов по ИГИЛ в Ираке и в Сирии

    Атаке подверглись позиции боевиков, а также склады оружия и боеприпасов

    Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Американские ВВС 25 августа нанесли 36 ударов по объектам ИГИЛ в Ираке и в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

    Согласно этой информации, атаке подверглись позиции отрядов ИГИЛ, а также склады оружия и боеприпасов и транспортные средства.

    31 удар из 36 нанесены по целям на северо-востоке Ирака, в частности, в окрестностях города Туз-Хурмату. Еще в 5 эпизодах американские летчики бомбили отряды ИГИЛ в Сирии.

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